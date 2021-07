Przygotowania do nowego sezonu rozpoczynają koszykarze Enei Zastalu BC Zielona Góra. Najpierw zespół przejdzie testy medyczne.

Jak będą wyglądać pierwsze dni w zespole wicemistrza Polski? O tym trener Zastalu Oliver Vidin.

Zaczynamy w środę testami medycznymi, Później testy fizyczno-motoryczne. To robi trener od przygotowania motorycznego. Od piątku treningi i koszykówka. Będziemy robić cztery cykle: “trzy – zero”, czyli trzy dni treningi dwa razy dziennie i przerwa. Później już mecze przygotowawcze do sezonu.

Jeśli chodzi o kadrę, do drużyny ma dojść jeszcze dwóch koszykarzy zza granicy.

Szukamy dwóch point-guardów. Mamy kilka pomysłów, ale nie mamy podpisanych kontraktów. Czekamy na sygnał od agentów. Najważniejsze jest zrobić bazę, bo to jedyny czas dla nas. Gramy w lidze PLK i VTB. To 70 meczów, więc nie ma za dużo czasu na treningi. To, co teraz przygotujemy, później będziemy realizować.