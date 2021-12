Ma być nowoczesne i zyskać zupełnie nową jakość. Już w przyszłym roku rozpoczną się prace w schronisku dla bezdomnych zwierząt. My postanowiliśmy sprawdzić, co w tej chwili się dzieje przy ulicy Szwajcarskiej i jakie są plany na 2022 rok.

Mimo, że najważniejsze prace zaplanowane są na przyszły rok, już w ostatnich tygodniach sporo się działo w tym miejscu. O szczegółach mówi radny “Zielonej Razem” Paweł Wysocki, pilotujący tę inwestycję.

W październiku zmieniono plan zagospodarowania przestrzennego dla tego budynku. Dzięki temu miasto chce zacząć prace, aby jeszcze w drugiej połowie przyszłego roku ogłosić przetarg na realizację inwestycji.

Przystępujemy do projektu wykonawczego. Chcemy to zrobić w dwóch etapach: osobno jest projekt dla psów i kotów, plus teren rekreacyjny. W maju zakończą się prace projektowe i w drugiej połowie 2022 roku będzie można ogłosić przetarg. Chcemy, by do końca 2023 roku schronisko zostało zmodernizowane.