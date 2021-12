Mimo, że w grudniu trudno usłyszeć warkot motocykli, w Zielonogórskim Klubie Żużlowym nikt nie może narzekać na brak zajęć. Wręcz przeciwnie – to czas działań marketingowych.

Falubaz zakończył akcję „Mikołajki” i zainicjował współpracę z innymi zielonogórskimi klubami. Nasz klub podpisał już umowy partnerskie z kolarską Trasą Zielona Góra i ze Zrzeszeniem Sportowo-Rehabilitacyjnym Start.

Skąd taki pomysł? I na czym polegać ma współpraca? Pytamy prezesa klubu – Wojciecha Domagałę.

Chcemy, żeby powstał projekt partnerskich klubów zielonogórskich, bo sport zielonogórski jest jeden i każdy z nas powinien dokładać cegiełkę. do funkcjonowania sportu zielonogórskiego i budowania jego pozycji. Chcemy przejść do działań i aktywności fizycznej. Mamy głowę pełną pomysłów. Jeśli nie zablokują nam tego obostrzenia, zamierzamy włączać w to kibiców sportu zielonogórskiego.

W klubie tymczasem działacze dopinają budżet. Stelmet Falubaz nie ma zaległości wobec zawodników i z „czystą kartą” przystępuje do nowego sezonu. Ponadto klub otrzymał warunkową licencję na przyszły sezon.

Jesteśmy na etapie procesu licencyjnego, Do tego jesteśmy po badaniu biegłych. Wszystko jest w klubie w porządku, sytuacja jest stabilna, zawodnicy nie mają żadnych roszczeń. Zadziwiające były informacje, że klub spadł z długami. Dementuje to. Szykujemy się do sezonu i zrobimy wszystko, by wrócić na najwyższy szczebel rozgrywkowy.

Jeśli chodzi o licencję, klub do połowy marca musi zainstalować dodatkowe elementy bandy absorbującej. Wojciecha Domagałę zapytaliśmy również o to, czy zespól planuje w przyszłym roku przed rozpoczęciem sezonu udać się na obóz przygotowawczy.

Zastanawiamy się nad tym, bo determinuje to sytuacja epidemiczna w kraju. Na pewno, jeśli pozwolą na to obostrzenia lub ich brak, zorganizujemy zgrupowanie, które satysfakcjonowałoby naszych zawodników i pozwoliłoby przygotować im się do sezonu.

W ub. roku żużlowcy Falubazu szlifowali formę nad morzem, w Świnoujściu. Dodajmy, że pierwszoligowy sezon rozpocznie się w kwietniu przyszłego roku.