Budowa Szpitala Psychiatrycznego w Zielonej Górze w miejscu dawnego miasteczka Ruchu Drogowego – to jedna z najważniejszych inwestycji, którą planuje samorząd województwa lubuskiego. Taka placówka, jak przekonują władze i lekarze, jest niezbędna, gdyż problem, psychiatrii dziecięcej w kraju jest olbrzymi.

Władze szpitala złożyły pod koniec 2024 roku wniosek do Ministerstwa Zdrowia o sfinansowanie tego przedsięwzięcia. Na jakim dziś jesteśmy etapie? Pytamy wicemarszałka województwa lubuskiego Grzegorza Potęgę.

My ten wniosek złożyliśmy z wymaganymi dokumentami. Przedłużono termin składania wniosków do końca stycznia. później nastąpi proces ich oceny, potrwa on 2-3 miesiące. Następnie kwestia sfinalizowania inwestycji, to może trochę potrwać. Wnioskowaliśmy o 50 milionów złotych, wiemy, że ta inwestycja jest potrzebna.