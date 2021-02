Co dalej z kąpieliskiem w Ochli? Kilka dni temu Janusz Kubicki chwalił się w mediach społecznościowych, że kąpielisko powstaje. Jak mówił trwają prace projektowe.

Tymczasem dziś w audycji „Prezydent na 96 FM” jedna z naszych słuchaczek wyrażała pewne wątpliwości dotyczące kąpieliska w Ochli.

Mam nadzieję, że uporamy się z tym, jak ma wyglądać świat. Jeśli chodzi o Ochlę, jest to w koncepcji projektów. W tym roku na pewno nie skorzystamy z tego. Do końca daleka droga.

Janusz Kubicki stwierdził, że wirus nie może pokrzyżować planów miasta. A przecież w najbliższej przyszłości Zielona Góra obchodzić będzie zacny jubileusz.

Mamy w przyszłym roku 800 lat miasta, rok później także kolejne święto. Wierzymy w to, że to już będą normalne czasy. To są rzeczy, które już robimy, tak jak cały świat.