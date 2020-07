Trwa remont Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Przypomnijmy, to jedna z największych inwestycji nie tylko w naszym mieście, ale również w regionie, jeśli chodzi o lubuską służbę zdrowia. W tej chwili trwa termomodernizacja całego budynku.

– Taka inwestycja ma olbrzymie znaczenie dla pacjentów – uważa Sebastian Ciemnoczołowski. Radny wojewódzki z ramienia Koalicji Obywatelskiej był dziś gościem programu „Region Południe”.

Sama modernizacja to jest remont wszystkich budynków szpitalnych, także tych przedwojennych – o tym trzeba pamiętać. To jest wymiana okien, drzwi, ocieplenie dachu, ścian, ale także sieci oświetlenia i montaż paneli fotowoltaicznych. To wszystko, co jest związane z niskoemisyjnością – jakie zmiany klimatyczne zachodzą w przestrzeni, to już chyba nikt nie ma wątpliwości: nie idzie to w dobrą stronę. Ta termomodernizacja wkomponowuje się w największą inwestycję, którą teraz realizujemy w szpitalu, czyli budowę Centrum Zdrowia Matki i Dziecka – to jest 112 milionów złotych.