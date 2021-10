Chorwacka Rijeka i turecka Antalya – loty do tych właśnie miast okazały się strzałem w dziesiątkę. Przypomnijmy, w czerwcu można było się dostać samolotem z Babimostu bezpośrednio do Chorwacji i Turcji.

Jak się okazało, mieszkańcy naszego regionu bardzo chętnie skorzystali z tej oferty. Mówi Sławomir Kotylak – dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji w Urzędzie Marszałkowskim.

Lubuszanie bardzo byli zadowoleni, że pojawiła się taka oferta, zarówno do Turcji jak i Chorwacji więc ta polityka okazała się skuteczna. Chcemy rozszerzać połączenia do kolejnych miast.

W planach są kolejne połączenia lotnicze, choć Kotylak nie chce zdradzać szczegółów.

Na pewno chcemy rozszerzyć zakres wakacyjnej oferty, by Lubuszanie mogli skorzystać z nowych kierunków. Jesteśmy w trakcie przygotowania przetargowego i analizujemy rynek.

Połączenie do Chorwacji obsługiwał LOT. Polska firma przewiozła w sumie prawie 1200 osób. Z kolei do Turcji wyleciało 2000 osób. Przypominamy, że obecnie z Babimostu wciąż można polecieć z LOT-em do Warszawy.