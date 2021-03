Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej zachęca do udziału w drugiej edycji projektu “Paczka dla seniora”. Poprzednia miała miejsce tuż przed Bożym Narodzeniem. Obecna ma być wsparciem z okazji zbliżającej się Wielkanocy.

“Paczka dla seniora” to program skierowany do tych najstarszych i najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej diecezji. Na początek Caritas zbiera zgłoszenia osób, które potrzebują pomocy.

Już zgłaszają się do nas seniorzy, którzy są pozamykani w swoich domach. Ponieważ boją się o swoje zdrowie i życie, a chcieliby taką paczkę otrzymać. Zachęcamy, żeby seniorzy z Zielonej Góry, Gorzowa i Głogowa zgłaszali się do nas. Można to robić telefonicznie, numery są podane na naszej stronie internetowej. Ale sąsiedzi mogą zgłosić swoich seniorów, sąsiadów, znajomych. O których wiedzą, że są w potrzebie.

U wszystkich tych osób pojawią się wolontariusze z gotowymi, świątecznymi potrawami. Będą żurki, jajka i inne wielkanocne przysmaki. Co ważne – żeby paczki były jeszcze bogatsze, pomóc może każdy. Wystarczy zrobić zakupy i zawieźć je na przykład do zielonogórskiej siedziby Caritas. Jak zawsze organizacja czeka przede wszystkim na produkty z długim terminem ważności.

Czyli na przykład herbaty, kawy, słodycze. Mogą być ciasta, babki, mazurki świąteczne. Też prosimy o takie produkty jak mąka, cukier, konserwy rybne lub mięsne. Wszystko to, co jest potrzebne do przygotowania potraw świątecznych. Ale też i to, co jest po prostu potrzebne do przeżycia. Większość osób, do których docieramy, to są jednak osoby borykające się z ubóstwem. Każda rzecz, każdy produkt żywnościowy, jest dla nich na wagę złota.