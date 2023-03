Nowa Lewica ruszyła ze zbiórką podpisów pod projektem ustawy dotyczącej tak zwanej renty wdowiej. Idea jest prosta – działaczom wymienionej partii zależy na tym, żeby seniorzy mieli prawo do wyższych świadczeń. Czyli żeby po śmierci współmałżonka dana osoba mogła zachować swoje świadczenie emerytalne i powiększyć je o 50 % renty rodzinnej po zmarłym lub pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku i 50% swojego świadczenia.

O szczegółach mówi Cezary Wysocki. Wice przewodniczący Nowej Lewicy w Lubuskiem był gościem czwartkowej „Rozmowy na 96 FM”.

Jako Nowa Lewica chcemy poprawić jakość życia tych osób. Emerytury są słabe i ciężko seniorom związać koniec z końcem. Zwłaszcza kobietom, bo ich świadczenia są zwykle niższe o 40% niż emerytury mężczyzn.

Projekt Nowej Lewicy miałby kosztować 14 mld złotych rocznie.

Uważamy, że dofinansowanie seniorów i ich godnego życia jest ważniejsze od dofinansowania TVP czy Willa Plus.

Wysocki ma nadzieję, że projekt ustawy uda się przyjąć, a nie jak w przypadku wielu innych projektów obywatelskich – trafi on kolokwialnie mówiąc do zamrażalki. „Rozmowa na 96 FM” przypomnijmy od poniedziałku do piątku, zawsze o 9.30.