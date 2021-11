Ruszyła coroczna akcja Caritas pod hasłem “Torba charytatywna”. Polega ona na tym, że osoby prywatne oraz instytucje wypełniają symboliczne, białe torby różnego typu produktami, które następnie trafią do najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej diecezji.

Jakie artykuły są najbardziej potrzebne? Jak zawsze Caritas prosi przede wszystkim o takie produkty, które pomogą ich podopiecznym przygotować świąteczne potrawy. Mowa tutaj między innymi o konserwach, mąkach, cukrach, masłach oraz makaronach. Co jeszcze jest na wagę złota? O tym Sylwia Grzyb, rzeczniczka Caritas naszej diecezji.

Bardzo też zachęcamy do tego, żeby zrobić przyjemność tym osobom. Można tam włożyć na przykład jakieś kosmetyki. Wiemy, że nasi podopieczni bardzo się z tego cieszą.

Torby do wypełnienia można odbierać w siedzibach Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej. Jedna znajduje się w Zielonej Górze, druga w Gorzowie Wielkopolskim. Będzie je można otrzymać także od parafialnych zespołów Caritas. A do kogo trafią paczki?

Są to głównie osoby starsze. Wdowy i wdowcy, seniorzy. Paczki trafią także do osób borykających się z niepełnosprawnościami.

Torby gotowe już do przekazania najbardziej potrzebującym należy dostarczyć do Caritas najpóźniej do 17 grudnia. Tak żeby organizacja zdążyła je rozwieźć jeszcze przed świętami.