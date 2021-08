Ruszyła akcja Caritas “Z uśmiechem do szkoły”. Ze względu na pandemie zamiast zbiórki w marketach, artykuły szkolne można zostawiać w poszczególnych kościołach na terenie diecezji zielonogórsko – gorzowskiej. Pojawiły się tam specjalne, wiklinowe kosze.

Za organizacje tegorocznej zbiórki odpowiedzialne są parafialne zespoły Caritas. Wszystkie zebrane artykuły trafią natomiast do najbardziej potrzebujących rodzin. Żeby odciążyć ich budżet potrzebne są przede wszystkim zeszyty oraz przybory do pisania i rysowania. Będą też plecaki. Mówi Sylwia Grzyb, rzecznik prasowy Caritas.

Nasza diecezjalna Caritas zakupiła też plecaki. Mamy w tym roku do dyspozycji 600 plecaków. Tyle też zwykle rozdawaliśmy. Zakupione zostały one z akcji 1% podatku.. Liczymy, że wypełnią się one fajnymi artykułami szkolnymi.