Na dworze coraz chłodniej, dlatego też Caritas diecezji zielonogórsko – gorzowskiej ruszyła z coroczną zbiórką odzieży dla osób bezdomnych. Potrzebne są zwłaszcza ubrania dla mężczyzn, bo to oni najczęściej należą do tej grupy. Ale nie tylko – zebrana odzież trafi do wszystkich osób w potrzebie, w tym do seniorów oraz uchodźców z Ukrainy.

Co jest przede wszystkim potrzebne? Mówi Sylwia Grzyb, rzeczniczka Caritas w naszym regionie.

Bardzo prosimy o podzielenie się z nami odzieżą, oczywiście czystą. Potrzebujemy głównie kurtek, czapek, bluz, rękawic. Przyda się także odzież dla dzieci, w każdym rozmiarze. Nasze magazyny są czynne od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 8, a 15.

Magazyn Caritas w Zielonej Górze znajduje się przy ulicy Dworcowej. Ten w Gorzowie Wielkopolskim znajdziecie natomiast przy ulicy Towarowej.