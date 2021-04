Pod znakiem zapytania stoją wakacyjne turnusy Caritas nad morze lub w góry. Wszystko zależy od dalszego rozwoju sytuacji epidemicznej. Póki co wiadomo już jednak, że po raz drugi nie odbędzie się Dzień Dziecka w Rokitnie.

Diecezjalny Dzień Dziecka gościł zwykle około 5 tys. dzieci. Ze względów bezpieczeństwa, podobnie jak rok temu, impreza musi zostać odwołana. Z tych samych przyczyn odwołane zostaną także prawdopodobnie letnie wyjazdy dla dzieci.

Cały czas obserwujemy sytuację i rządowe komunikaty. Na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że kolonie się nie odbędą. Jeżeli sytuacja pandemiczna się zmieni, wtedy będziemy myśleli. Czy da rade zorganizować chociaż mniejszy obóz. Obecnie jednak nie prowadzimy żadnych zapisów i działań związanych z wakacyjną akcją Caritas. Przez pandemię mamy wstrzymane działania. Bardzo nas to martwi. Wiemy, że dzieci na to zawsze bardzo czekają, ale trudno. Myślę, że jak przetrwamy jeszcze ten rok, to następny będzie wspaniały i wakacje będą cudowne.