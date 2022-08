Co zatruło Odrę? To pytanie po długim weekendzie wciąż pozostaje bez odpowiedzi. W tym czasie przez ogólnopolskie media przetoczyła się polityczna awantura o rtęć.

Wczoraj Urząd Marszałkowski zwołał konferencję prasową, na której najpierw marszałek Elżbieta Polak odniosła się do politycznego zamieszana, związanego z tłumaczeniem słów brandenburskiego ministra środowiska.

Dziennikarz zadał pytanie, dotyczące potwierdzenia moich słów przekazanych wędkarzom, w sprawie rtęci w Odrze, zaś tłumacz zadał panu ministrowi zupełnie inne pytanie, które dotyczyło środków parzących w ręce. To temat absolutnie zastępczy. Nie do pomyślenia jest to, żeby nasyłano na mnie z tego powodu służby.