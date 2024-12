LUBUSKIE:WAŻNE

Szef lubuskich struktur Platformy Obywatelskiej nie pozostawia złudzeń. Region powinien inwestować we własną kolej. Waldemar Sługocki podkreśla, że patrzy na tą sprawę z perspektywy byłego wiceministra infrastruktury i rozwoju.

– Już dekadę temu mówiłem, że trzeba szukać rozwiązań budujących niezależność regionów – zaznacza.

Budujemy swoją spółkę. Bezwzględnie. Uważam, że to jest też wzmacnianie instytucjonalne województwa lubuskiego. Po to wywołano samorządy regionalne, żeby brać sprawy w swoje ręce. Uważam, że to jest jeden z kluczowych priorytetów, który w przyszłym roku powinniśmy zrealizować. Mam nadzieję, że ta spółka powstanie.

Sługocki dodaje, że powstanie własnej spółki województwa, zgrywa się z utworzeniem Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Lubuskiego Trójmiasta.

To wszystko jest komplementarne. I to jest dobry czas, żeby tę spółkę uruchomić, bo te inwestycje zbiegają się ze sobą. I my będziemy wtedy adresatem ewentualnych zarzutów. Dzisiaj de facto samorząd województwa jest petentem w spółce Polregio. Uważam, że jeżeli chcemy być zabezpieczeni na przyszłość, to powstanie spółki jest warunkiem podstawowym.