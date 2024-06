Jak się miewa polityczne małżeństwo z rozsądku w Lubuskiem? Mowa o Trzeciej Drodze, czyli PSL i Polsce 2050.

Tomasz Siemiński, radny sejmiku województwa lubuskiego nie ukrywa, że to formacje „ulepione z dwóch różnych glin”, obecnie będące na etapie podsumowania długiego okresu wyborczego. Porozumienie obu formacji na poziomie regionu Siemiński definiuje mianem „ogólności”. Przypomnijmy, że po wyborach samorządowych w zarządzie województwa lubuskiego zabrakło przedstawiciela Polski 2050.

Sukces to jest kroczenie od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu. My byliśmy umówieni na jednego członka zarządu w województwie, ale później pojawiły się personalne rozgrywki, wygórowane ambicje poprzedniego koalicjanta, a następnie pojawiły się rozmowy na szczeblu centralnym. Kiedyś ktoś wyjawi, w którym momencie nie zostały dotrzymane te obietnice. My się z tym pogodziliśmy.