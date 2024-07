Biuro Promocji UZ nie ma wakacji. Wręcz przeciwnie – uczelniana jednostka intensywnie pracuje nad nowymi projektami, które zaplanowano w roku akademickim 2024/2025. A wśród nich między innymi Dzień Otwarty.

O szczegółach mówi Małgorzata Ratajczak – Gulba, kierownik Biura Promocji UZ.

W tym roku trochę inaczej. Stawiamy przede wszystkim na koła naukowe. Spotykamy się w środę 16 października o godzinie 9 w budynku a-29 przy ulicy Szafrana. Zajmiemy 4 kondygnacje. Wychodzimy założenia, ze to studenci młodym ludziom najlepiej przekażą informacje. Nie ma tej bariery wiekowej.

My dopytujemy – czy Dzień Otwarty UZ jest swego rodzaju magnesem i wabikiem do odwiedzania naszej uczelni? A następnie do studiowania właśnie w Zielonej Górze?

Są odzewy, szkoły chętnie do nas przyjeżdżają. A my dzielimy to na dwa etapy – pierwszy ogólny Dzień Otwarty w październiku. A w marcu swoje dni robią poszczególne wydziały.

Dzień Otwarty UZ – przypominamy – 16 października od godziny 9 w budynku a-29 na terenie kampusu A.