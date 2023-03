Z tej okazji wydarzenia odbędą się nie tylko w Lubuskim Teatrze, ale w obchody tego święta włącza się także Biblioteka Norwida. Wśród wydarzeń wystawa rekwizytów teatralnych w filii przy Podgórnej, warsztaty oraz spektakl czy spotkania z artystami. W ramach święta teatru czeka nas spotkanie z reżyserem i aktorem prof. Wiesławem Komasą.

Będziemy rozmawiać o teatrze, akurat 27 marca wypada Dzień Teatru. Z profesorem Wiesławem Komasą dyrektor Biblioteki dr Andrzej Buck porozmawia o kondycji teatru, o tym czy wgl jeszcze chodzimy do teatru, a nasz gość nie tylko uprawia teatr, zajmuje się również teatrem jednego aktora.

To wydarzenie rozpocznie się w poniedziałek o godzinie 18:00 w Pro Libris Cafe, ale to nie koniec. We wtorek 28.03 miłośnicy teatru będą mogli zobaczyć spektakl przygotowany przez Żarski Dom Kultury Teatr Po Godzinach “Taka, jak trzeba”

Jest to sztuka zrealizowana przez kobiety, o kobietach i dla kobiet, ale nie tylko bo może zobaczyć go każdy. Akcja spektaklu dzieje się w wynajętym mieszkaniu, dokładnie w jego łazience. Mieszkają tam trzy młode dziewczyny i tam toczą różne dyskusje na temat dzisiejszej roli kobiety, wszechobecnej nagości, aplikacji internetowych. Bohaterki zastanawiają się czy czułość, miłość jeszcze istnieje.

Wstęp na wtorkowe wydarzenie jest wolny, a sam spektakl zobaczymy we wtorek w sali im. Janusza Koniusza o godzinie 18:00. Więcej o tym, co Norwid przygotował w naszym kulturalnym magazynie “Niezła Sztuka”