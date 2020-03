Dobrowolna lub przymusowa izolacja może zwiększać strach i panikę u ludzi. Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął więc kampanię „Wsparcie psychologiczne w czasie epidemii”. Na YouTubie, na kanale „Akademia NFZ”, będą się ukazywać filmy.

Tematem materiałów będzie np. to, jak radzić sobie z lękiem przed utratą pracy – mówi Joanna Branicka, rzecznik prasowy lubuskiego oddziału NFZ.