Czy stadion żużlowy przy Wrocławskiej doczeka się wkrótce remontu? Takie pytanie do włodarza miasta Janusza Kubickiego w audycji „Prezydent na 96 FM” skierował jeden z naszych słuchaczy.

Jak się okazuje tuż po zakończeniu tego sezonu miasto ma zamiar rozpocząć prace związane z odwodnieniem.

Pierwsza podstawowa rzecz, to odwodnienie toru, takie są wymagania ligi. Do tego remont sektoru gości i remont parku maszyn.

Kubickiego pytamy o konkrety. Jak dokładnie miałyby wyglądać prace.

Jest gotowa koncepcja, będziemy chcieli ogłosić przetarg, by po zakończeniu sezonu to zrobić. Jest kilka elementów, miedzy innymi te, które by przykrywałyby tor i to będziemy robić w pierwszej kolejności.