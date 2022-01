358 milionów złotych – dokładnie tyle będzie kosztowała obwodnica zachodnia Zielonej Góry, most na Odrze i droga z Sulechowa do Pomorska. Jak już was informowaliśmy – niemal całkowity koszt tej drogowej inwestycji pokryją fundusze unijne oraz środki rządowe.

A jakie będą zyski? Obwodnica ma być przede wszystkim komunikacyjnym rozwiązaniem dla naszego miasta. W ramach inwestycji powstanie też nowa trasa z Sulechowa do Pomorska. Żeby obie drogi połączyć będzie także most na Odrze. Mówi Jerzy Materna, poseł PiS.

Moim marzeniem były zawsze trzy mosty. Dwa już są w realizacji, robimy też wszystko, żeby ten trzeci był zrealizowany. Takie tez było moje zadanie.

Jak podkreśla Wojciech Sołtys, burmistrz Sulechowa, drogowa inwestycja to też szansa dla lokalnych jednostek wojskowych.

To jest też ważne z punktu widzenia jednostki wojskowej, jej rozwoju. Ona cały czas się rozwija, otrzymuje nowy sprzęt. Który niestety często jest dowożony drogami nie do końca do tego przystosowanymi.

Dodajmy, że decyzja o budowie mostu w Pomorsku zapadła już w 2018 roku. Wtedy też ruszyły starania o obwodnicę zachodnią.