Instytut Pedagogiki szykuje się do otwarcia nowego kierunku. Uruchomiona ma zostać “Animacja kultury i twórczej aktywności w Sieci”.

Jak czytamy na Facebooku “Animacji Kultury UZ” prace nad otworzeniem nowego kierunku są już zaawansowane. Ma on być odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość, która szczególnie teraz, staje się coraz bardziej wirtualna. Autorami pomysłu są pracownicy z Zakładu Animacji Kultury i Metodologii Badań Społecznych we współpracy z Zakładem Mediów i Technologii Informacyjnych. Do tej pory absolwenci zielonogórskiej animacji kultury od lat z powodzeniem angażowali się w rozwój instytucji oraz inicjatyw kulturalnych w całej Polsce. Do tematu powrócimy.

źródło: Facebook “Animacja Kultury UZ”