Choć do października zostało jeszcze trochę czasu, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ruszył już z przygotowaniami do kolejnego Lubuskiego Tygodnia Seniora. Ten odbędzie się pomiędzy 7 a 12 października i będzie to już 25 edycja tego wydarzenia.

Ośrodek czeka obecnie na zgłoszenia wydarzeń, które mogłyby się w tym czasie odbyć, chodzi o cały nasz region. Mogą to być spotkania zarówno kulturalne, sportowe jak i integracyjne. Najważniejsze, żeby były skierowane do seniorów. Zgłoszenia będą zbierane do 9 września. Więcej na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.