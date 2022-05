Tenisiści stołowi ZKS-u Palmiarni marzą o awansie do superligi. Już niebawem decydujące spotkania o najwyższą klasę rozgrywek. Zielonogórzanie przeszli jak burza przez sezon zasadniczy w swojej grupie pierwszej ligi.

Nie przegrali ani razu, zanotowali na koncie jeden remis i aż siedemnaście zwycięstw. Zdaniem trenera ZKS-u Lucjana Błaszczyka, tak doskonały rezultat może być zaskoczeniem.

Myślę, że to pozytywna niespodzianka, że tak zdominowaliśmy ligę. Gramy dwoma 16-latkami i dwoma młodymi zawodnikami. Nic nie wskazywało na to, za aż tak dobrze będziemy grali. Początek był niełatwy, ale później było dobrze i to dodało pewności chłopakom. Drugą rundę już zdominowaliśmy, i ani przez moment nie byliśmy zagrożeni.

Przed ZKS-em decydujący o awansie do elity dwumecz z KTS Gliwice. To drugi zespól drugiej grupy pierwszej ligi. Błaszczyk twierdzi, że to gliwiczanie będą faworytami.

Na pewno nie jesteśmy faworytami. W szeregach drużyn z Gliwic są doświadczeni zawodnicy: Tomicki, Chmiel, Felkel czy Nadolski, to są zawodnicy starsi i na pewno są faworytami, tym bardziej, że drużyna z Gliwic chce awansować do I ligi.

Pierwsze spotkanie w Gliwicach w najbliższy czwartek 5 czerwca, rewanż pięć dni później w Drzonkowie. Lepszy z dwumeczu awansuj do superligi.