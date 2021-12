Firma zielonogórskiego posła Łukasza Mejzy ma oddać prawie milion złotych unijnych dotacji. Mówiły o tym ogólnopolskie media, mówiliśmy o tym i my. To efekt kontroli w Urzędzie Marszałkowskim, który sprawuje pieczę nad operatorami wypłacającymi pieniądze za szkolenia.

My pytamy dziś, co zrobić, by uniknąć w przyszłości podobnych sytuacji. Przypomnijmy, firma “Future Wolves” prowadziła szkolenia e-learningowe. Miała uczyć kilkudziesięciu przedsiębiorców. Po kontroli okazało się, że Mejza musi oddać pieniądze. Wicemarszałek województwa Łukasz Porycki opowiada Radiu Index o tym, jak wyglądały takie szkolenia.

Jedyna firma w województwie lubuskim, która prowadziła szkolenie e-learningowe, do której brak jest kodów, nie mamy wpływu, by ocenić, czy te szkolenia w ogóle się odbyły.

Wicemarszałka pytamy, co można zrobić w najbliższej przyszłości, by uniknąć takich sytuacji.

Zmiana zapisów w umowie dotacyjnej i to czynimy. Kontrolujemy również Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową. Tam również widzimy nieprawidłowości jak w Agencji Rozwoju Regionalnego. Musimy znieść te zapisy szybko, bo projekt kończy się dopiero w grudniu przyszłego roku.

Dodajmy, że kilka dni temu Łukasz Mejza – zielonogórski poseł i wiceminister sportu – podał się do dymisji. Wciąż jednak pozostaje parlamentarzystą.