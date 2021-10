Przypominamy – nadal istnieje możliwość wykonania badań przesiewowych w kierunku wykrywania u noworodków SMA – czyli rdzeniowego zaniku mięśni. Badania można wykonać w lubuskich szpitalach, między innymi w Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim oraz Nowej Soli.

W lubuskiem program przesiewowy realizowany jest już od kilku tygodni. Mówi Joanna Branicka, rzecznik prasowy Narodowego Funduszu Zdrowia w naszym regionie.

Jest to bardzo dobra wiadomość dla przyszłych rodziców. Dzięki takim badaniom na bardzo wczesnym już etapie można sprawdzić jaki jest stan zdrowia dziecka. Jeżeli wynik na to wskaże, to dziecko zostanie skierowane na specjalistyczne leczenie.