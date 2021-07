Anna Maliszewska – pięcioboista Olimpii Zielona Góra – odlicza już dni do rozpoczęcia rywalizacji podczas igrzysk olimpijskich w Tokio.

Maliszewska pytaliśmy o przygotowania do najważniejszej dla wszystkich sportowców imprezy.

Skończyłam trzytygodniowy obóz wysokogórski w St. Moritz. Teraz czekam, by ta praca oddała to, co wypracowałam. Wszystko wskazuje na to, że zrealizowane przygotowania pozwolą się fajnie zaprezentować w Tokio. Powoli nie mogę się doczekać startu. Pojawił się głód, a to bardzo dobry znak.