Pomoc zwierzętom będzie łatwiejsza. W naszym regionie zaczęła działać darmowa aplikacja Animal Helper, czyli takie 112 dla zwierząt. Jest to narzędzie, które ma służyć w każdym przypadku, kiedy czworonogom dzieje się krzywda.

– Za jej pośrednictwem można nam zgłosić przypadki dotyczące zwierząt domowych, dzikich i gospodarskich, które są w potrzebie – mówi Magdalena Matelska z Fundacji Psia Krew.

Zgłoszenie, które wpływa do naszej centrali przyjmują operatorki, które działają 24h/7. One przekierowują te zgłoszenia do odpowiednich służb, które zgodnie z literą prawa, powinny w danej sytuacji zareagować.

Aplikacji używamy na przykład widząc potrąconą sarnę, ptaka ze złamanym skrzydłem czy psa trzymanego w złych warunkach.

Zgłoszenia można do nas wysłać na dwa sposoby. Pierwszy to formularz z załączonymi fotografiami lub wideo. Druga metoda to rozmowa telefoniczna z operatorką.

Animal Helper działa od 10 miesięcy. Do tej pory do centrali trafiło 6,5 tys. zgłoszeń. Jedna trzecia z nich to przypadki znęcania się nad zwierzętami, czyli kiedy bezpośrednim oprawcą jest człowiek.