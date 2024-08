Pochodzący z naszego regionu producent muzyczny Andy Von Paramus, znany także jako Andrzej Litwinowicz razem z Jessica Merstein wydali właśnie nowy singiel, który ma być zapowiedzią piątego albumy Andego. “Don’t Hesitate” to ich najnowsza kompozycja.

Producent w programie “Gość na 96FM” opowiedział nam, co sprawia największą trudność w tworzeniu muzyki.

Skomponowanie utworu nie sprawia nam większych trudności. Wielkim wyzwaniem jest wykonanie tego na profesjonalnym poziomie, a ten level sprzętowy i wymagania rynkowe są coraz większe. Jeśli nie masz dużej ekipy za sobą robisz, to we własnym zakresie. Mam nadzieje, że to słuchacze docenią.