Marta Maciejewska zielonogórska autorka wydała swoją nową książkę. To siódma w jej dorobku powieść zatytułowana “Rok I Trzy Dni”

Pisarka cały czas się rozwija i sięga po nowe tematy, wcześniej pisząc romanse, książki związane z tematem rodzicielstwa, postanowiła w swojej nowej pozycji wprowadzić czytelnika w świat sztucznej inteligencji, zdrowia, śmierci i przemijania.

W fikcji literackiej autorka przedstawia m.in wizje chipu binarnego.

Powoduje on, że człowiek ma gwarancje życia przez 95 lat i trzy dni, ale w pełnym zdrowiu, procesy starzenia są zatrzymane, po drugiej stronie mamy na szali znajomość daty swojej śmierci. Powstaje tutaj pytanie czy my w to wchodzimy czy nie?