W środę, 21 sierpnia w Nowej Soli rozpoczyna się 16. Solanin Film Festiwal. Jak przekonują organizatorzy, nie zabraknie ani dobrego kina, ani spotkań ze znanymi ludźmi filmu.

Mówi Karol Kolba, dyrektor Solanin Film Festiwalu.

Mamy mocny film otwarcia. Będzie to “Wróbel” Tomasza Gąssowskiego. Po projekcji spotkanie z Tomaszem Gąssowskim i aktorami. Film zamknięcia to rumuński kandydat do Oskara tegoroczny, najnowszy film w reżyserii Radu Jude “Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata”.