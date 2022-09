Po raz kolejny młodzi działacze Lewicy poruszają temat polskiego szkolnictwa. Partia Razem wraz z Instytutem Równości postulują o szkołę przyjazną uczniom i o wyższe pensje dla nauczycieli.

Jak powinna wyglądać szkoła? Mówi o tym Hubert Fidali z partii Młodzi Razem, ale na konferencji przemawiał głównie jako uczeń.

Jednym z problemów, które zauważa Partia Razem jest brak możliwości komunikacyjnych dla dzieci z terenów pozamiejskich i podmiejskich, które, aby dotrzeć do szkoły, muszą bardzo wcześnie wstawać. Łączy się to z kolejnym problemem, czyli zbyt szybkim rozpoczęciem zajęć.

Od wielu lat możemy czytać, co jakiś czas w artykułach, badania mówiące, że lekcje od 8:00 nie mają żadnego sensu, że uczniowie nie mogą się od 8:00 skupić i jedyne do czego doprowadzają, to do chronicznego niedosypiania i wiecznego zmęczenia, bo wydajność na pierwszych lekcjach zazwyczaj jest znikoma.

Partia Razem opisała, jaka według nich jest Przyjazna Szkoła. Szczegóły przedstawił radny gminy Bobrowice – Łukasz Dudzic.

Przyjazna Szkoła to szkoła wolna. Szkoła wolna od indoktrynacji, która jest niestety do tej pory realizowana poprzez lekcje religii w szkołach, która jest realizowana przez podręczniki, takie jak podręcznik do HiT pana prof. Roszkowskiego, ale wolna szkoła to także wolna szkoła od władzy kuratorów. Przyjazna Szkoła lewicy to także edukacja przyszłości, to edukacja klimatyczna i ekologiczna przygotowująca na zagrożenia nadchodzącego świata. Edukacja przyszłości to edukacja cyfrowa i nauka programowania, która pozwoli dzieciom i młodzieży przygotować się do warunków w firmach, w których może będą w przyszłości pracować.