Lady Gaga, Jennifer Lopez i młoda poetka Afroamerykanka Amanda Gorman wystąpiły podczas zaprzysiężenia Joe Bidena na 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ta największa uroczystość państwowa jest dla Amerykanów nie tylko świętem demokracji, ale również wspaniałym widowiskiem popkulturowym.

Jedność narodu symbolizują nie tylko akceptowane powszechnie instytucje państwowe. Wiele osób podczas inauguracji ubrało się w różne odcienie purpury. Kolor łączący czerwony i niebieski, czyli barwy przypisane Republikanom i Demokratom, ma być symbolem jedności w podzielonej Ameryce.

Gość “Kwadransa Akademickiego”, dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji dzielił się komentarzem i wrażeniami na temat uroczystej “zmiany gospodarza” w Białym Domu.

Jest to niewątpliwie znakomite widowisko i to ogląda się bardzo przyjemnie. Myślę, że jest to również esencja amerykańskiej demokracji. Oczywiście wszyscy pamiętamy o trójpodziale władzy i kwestii “świętości” instytucji w Stanach Zjednoczonych, ale to przedstawienie i zaprezentowanie amerykańskiej demokracji – powiedzmy pewnego logo typu i reklamy tego świata jest bardzo ważne. Nie zapominajmy też o popkulturze. Amerykańska demokracja jest też bardzo mocno popkulturowa. Zwróciłbym też uwagę jak to widowisko było perfekcyjnie dopracowane. Były obecne gwiazdy globalne – Lady Gaga, która jest wszystkim znana i która reprezentuje środowiska obu wybrzeży nadających pewien ton w kulturze. Była również Jennifer Lopez, która jest świętością dla społeczeństwa amerykańskiego.

Według profesora Młyńczyka, Joe Biden, 46. prezydent Stanów Zjednoczonych jest odpowiednim kandydatem na trudne czasy.

Te podziały, jakie nawarstwiły się w Stanach Zjednoczonych, wyniosły Joe Bidena. On był określany jako kandydat establishmentu, który niekoniecznie w skutek pandemii doszedłby do władzy, ale różnego rodzaju okoliczności doprowadziły do tego, ze został prezydentem. Udział wszystkich ludzi kultury, najpierw w kampanii, a teraz w uroczystości zaprzysiężeniu, miały fundamentalne znaczenie. Ta młoda Afroamerykanka (Amanda Gorman) czytała własne opowiadanie dotyczące relacji kulturowych, częściowo politycznych i wyrażanej pewnej nadziei. To hasło, które kilka razy powtarzał Joe Biden – świadomość wspólnoty – to jest ta esencja, o której dzisiaj chce mówić.

Umiejętności prowadzenia dialogu, łączenia wielu kultur i szukania porozumienia mogą być największym atutem nowego gabinetu prezydenta. Joe Biden, być może ze względu na wiek, będzie dążył do szybkiego wygaszania zapalnych problemów w amerykańskim społeczeństwie.

Wiek Joe Bidena zdeterminuje szybkość działania. W jego przypadku mówi się, że to będzie tylko jedna kadencja. Nowy prezydent jest świadom zmian społecznych – permisywizmu kulturowego, silnego napięcia ludzi odwołujących się do całej polityki gender. To wszystko na pewno będzie brane pod uwagę. Ten rozkład gabinetu i podział może być bardzo trudne do skomentowania i przyjęte przez Amerykanów, ponieważ my mówiąc , że ten gabinet jest “zróżnicowany pod względem rasowym”, użycie tego sformułowania w USA byłoby traktowane jako rasizm. Trzeba mówić, że jest to gabinet zróżnicowany kulturowo. Kamala Harris, która rzeczywiście ma niezwykle bogate korzenie rodzinne, która jest pierwszą kobietą wiceprezydentką – to jest nowa sytuacja w polityce. Teraz mamy również po raz pierwszy drugiego dżentelmena, co może wskazywać w przyszłości, że możemy mieć również pierwszego dżentelmena jeśli będzie pierwsza kobieta, która zostanie prezydentką Stanów Zjednoczonych.

