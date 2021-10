Znamy laureata tegorocznej nagrody Nike. Statuetka powędrowała do Zbigniewa Rokity, autora reportażu “Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku”. Zwycięska publikacja to historia rodziny autora, która przeplata się z wielką historią Śląska. Tytuł wygrał także w plebiscycie na Nagrodę Nike Czytelników.

Oznacza to, że statuetki nie udało się zdobyć zielonogórzaninowi – Krzysztofowi Fedorowiczowi. Pisarz, a na co dzień także winiarz, był jedną z siedmiu osób nominowanych do Literackiej Nagrody Nike 2021. Wyróżnienie zapewniła mu powieść “Zaświaty”. Jest to opowieść o Zielonej Górze, o winie, ale też o przemijaniu. Bohaterem powieści jest August Grempler. Historyczna postać Grunbergu, która odcisnęła swoje piętno na życiu miasta. W XIX wieku założył pierwszą w Niemczech wytwórnię wina musującego.

Jubileuszową nagrodę z okazji 25-lecia – otrzymał zbiór reportaży Mariusza Szczygła „Nie ma”.