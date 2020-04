Jak Stany Zjednoczone – kraj, w którym obywatele słyną z beztroski – radzi sobie w obliczu koronawirusa? Czy Amerykanie zdają sobie sprawę z niebezpieczeństwa? O tym na antenie Radia Index opowiedział Mariusz Malinowski, podróżnik i rezydent w USA.

Podobnie jak w Polsce i Europie, również w Stanach promowane jest hasło „Zostań w domu”. Ludzie jednak nie do końca przestrzegają tej zasady.