Kowboj z koltem przy pasie, to nie tylko westernowa opowieść. Współcześni rewolwerowcy w USA mają się całkiem dobrze. Prawo do posiadania broni gwarantowane jest przez Drugą Poprawkę w konstytucji USA.

Brzmi ona tak: „Dobrze zorganizowana milicja, będąca niezbędna dla bezpieczeństwa wolnego państwa, prawo ludzi do posiadania i noszenia broni nie może być naruszone”. Do dzisiaj trwają dyskusje, co mieli na myśli Ojcowie Założyciele.

Demokraci są zwolennikami pozostawienia kwestii bezpieczeństwa obywateli w gestii państwa i służb porządkowych. Republikanie podkreślają, że wolność i bezpieczeństwo jednostki, to sprawa indywidualna, każdy ma prawo do obrony i ochrony swojej rodziny i własności. Wolność i spluwa, to wyraz amerykańskiej tożsamości.

Jednak trzeba pamiętać, że z bronią palną związane są nie tylko opowieści o Dzikim Zachodzie i szeryfach niosących sprawiedliwość. Współczesne oblicze uzbrojonej Ameryki przedstawia Mariusz Malinowski w kolejnej rozmowie na 96 FM.

Tutaj (w USA) niemal codziennie dochodziło do strzelanin w szkołach. Nie tylko gangsterzy, którzy strzelają do siebie, ale z broni korzysta także młodzież. Oni w wielu przypadkach nie wytrzymując presji jaką nakłada system, szkoła, nie radząc sobie z życiem – używają broń. Ten temat nie jest tak kolorowy i „wesoły” jak przedstawiają to filmy.

Kolorado to stan bardzo otwarty na posiadanie broni. Tutaj nabycie broni jest bardzo proste, mieszkają tutaj fani łowiectwa. Wystarczy zdobyć licencję łowiecką. Po prostu wysyła się swoje dane, parę dolarów i już można iść do lasu i strzelać.

W czasie pandemii koronawirusa Amerykanie ustawili się w kolejkach do sklepów z bronią. Posiadanie karabinów i strzelb miało zagwarantować im bezpieczeństwo i prawo do samostanowienia.

Pojawił się w Internecie temat, że podczas pandemii wszczepią nam (Amerykanom) jakieś chipy, będą obowiązkowe szczepienia. Amerykanie podkreślają, że mają broń i kto ich zmusi do tego. Pomijając fakt czy szczepienia są dobre czy złe – Amerykanie nie lubią jak im się mówi co mają zrobić, oni wolą sami decydować.

