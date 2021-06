Minister Zdrowia, Adam Niedzielski, przedstawił dziś kolejny etap luzowania pandemicznych obostrzeń. Nowe zasady dotyczą między innymi targów, konferencji i wystaw. Na tego typu wydarzeniach będzie mogła przebywać jedna osoba na 15 metrach kwadratowych.

Identyczne zasady będą obowiązywały w salach zabaw. Przypomnijmy, że do tej pory były one zamknięte. Zwiększony został też limit uczestników impreza i zgromadzeń. Od niedzieli będzie on liczył 150 osób. Zmiany także w transporcie zbiorowym. Od 6 czerwca możliwe jest 75 % obłożenie danego środka transportu. Nadal jednak jest obowiązek zakrywania ust i nosa.

Na wytyczne rządu w kwestii okresu wakacyjnego musimy poczekać. Zostaną one przedstawione prawdopodobnie w poniedziałek.