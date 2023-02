Małgorzata Kuś, to polska wokalistka, która na swoim koncie ma udział w kilku programach muzycznych m.in The Voice Of Poland czy Must Be The Music. Obecnie promuję swoją najnowszą płytę zatytułowaną “Weda”

To trzecia autorska płyta ShataQS, będąca opowieścią o głębokich podróżach w poszukiwaniu siebie pod warstwą swych postaci. Jest pięknym dopełnieniem ciepło przyjętego “Fenix”a, który swą treścią mocno namawiał do podjęcia próby zrzucenia noszonych przez nas kostiumów i powrotu do bycia człowiekiem. Podobnie jak poprzednia płyta, nowy album Małgorzaty został nagrany w 432hz. Skąd taki zabieg? Wyjaśnia artystka.

To jest taki ruch, jakim zainteresowałam się jakiś czas temu. Prowadziłam takie zajęcia ze świadomości ciała, praktykując poprawę napięć ciała. I wiedza na temat tej częstotliwości pojawiała się w trakcie moich zajęć, a dźwięki nagrane w tej częstotliwości wpływają kojąco na organizm człowieka.

Wielką wartością na płycie są dodatkowe głosy wyjątkowych wokalistów: Michała Rudasia, o wyrazistej barwie i nietypowym słowiańsko-hinduskim zaśpiewie oraz Kasi „Pakosy” Pakowskiej, o ujmującym jasnym brzmieniu, znanej z wrocławskiej grupy Kosy złożonej z czterech pięknych głosów, połączonych w pieśniach z Dolnego Śląska. Gościem na płycie “Weda” jest Leszek Możdżer, który swoim brzmieniem, wyczuciem i wyobraźnią muzyczną dopowiada treść kilku utworów dopełniając tym pięknie cały album.

Koncert ShataQS w Piwnicy Artystycznej Kawon już 10.02 o godzinie 20:00