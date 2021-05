Google Trends udowodnił, że jednym z najczęściej wyszukiwanych tematów, krótko przed egzaminem dojrzałości w przeglądarce Googla, był motyw tegorocznej matury z języka polskiego na poziomie podstawowym. Wyniki te zaobserwowano przede wszystkim w województwie Podlaskim. Z nadzieją na kolejne przecieki maturzyści byli w stanie wiele zrobić.

Wykop.pl jest rozpoznawalną platformą internetową w Polsce. To miejsce, które tworzą użytkownicy w zróżnicowanym wieku, o różnych zainteresowaniach lub poglądach politycznych. Forum posiada „Mikroblog” działający na podobnej zasadzie jak Facebookowa tablica, na której każdy może napisać, co tylko zechce.

Aby trafić do docelowej grupy odbiorców o podobnych problemach, hobby itd. forumowicze strony stosują tagi, czyli kluczowe słowa przypisane do indywidualnie napisanego tekstu, oznaczane symbolem #.

Temat matury 2021 z języka polskiego pojawił się ponad godzinę przed rozpoczęciem egzaminu dojrzałości. Ten wpis był początkiem specyficznej „zabawy”, w którą postanowiła się zabawić społeczność forum, a królikami doświadczalnymi zostali maturzyści.

W internecie nic nie ginie

W dniu matury o godzinie 7:52, użytkownik o pseudonimie „twinzpl” zamieszcza temat rozprawki:

Informacja o tym, że na Wykopie pojawił się temat rozprawki z języka polskiego ponad godzinę przed maturą w ekspresowym tempie rozeszła się po internecie.

W ciągu jednego dnia na Wykopie przybyło setki nowych kont – tak zwanych Zielonek. W forumowym slangu mianem Zielonek określa się każdego nowego użytkownika, ponieważ każdy Świeżak przez miesiąc posiada nick zapisany czcionką koloru zielonego. Właściciele kont liczyli na kolejne przecieki maturalne.

Weterani forum postanowili zrobić sobie żarty z tegorocznych maturzystów, wymyślając między innymi nieistniejące rozszerzenie o nazwie „Mikroblog+”, gdzie rzekomo były zamieszczane arkusze maturalne z matematyki i języka angielskiego, a „dostęp” do plików można było uzyskać po uiszczeniu drobnej opłaty aktywacyjnej lub weryfikacji autentyczności konta poprzez zrobienie sobie zdjęcia z durszlakiem, garnkiem na głowie.

Oczywiście, żadnego Mikroblogu+ nie było. A zdjęcia naiwnych maturzystów, którzy wzięli udział w durszlakowej sesji, pojawiały się w Internecie…

Wszystko ma swoje granice

Niektórzy Wykopowicze przekroczyli granicę przyzwoitości i kazali abiturientom wysyłać zdjęcia topless z napisanym nickiem (nazwą użytkownika) na biuście.

– Słyszałam, że były wycieki z języka polskiego gdzieś na Podlasiu. O forum Wykop.pl usłyszałam po raz pierwszy na Tik Toku, gdzie jedna z użytkowniczek zamieściła krótki filmik informujący o tym, że na wykopie pojawiły się przecieki maturalne – mówi Weronika, tegoroczna absolwentka „Elektryka” w Nowej Soli. – I na tym moje zainteresowanie się skończyło. Ale gdy usłyszałam, że niektórzy maturzyści potrafili na tej stronie internetowej wysyłać swoje nagie części ciała za odpowiedzi maturalne, zszokowało mnie to. Jest to brak szacunku do siebie. Każdy powinien powtórzyć materiał samodzielnie, a nie liczyć na pomoc od innych. Sama mogę powiedzieć, że tegoroczna matura nie odbiega od normy w porównaniu do poprzednich lat. Mając podstawową wiedzę, każdy powinien ją zdać – komentuje Weronika.

Tekst: Karol Stawecki