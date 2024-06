Czy woj. lubuskie ma szansę na swojego przedstawiciela w Europarlamencie? Kilka znanych nazwisk w naszym regionie jest na listach do niedzielnych wyborów. A wśród nich także politycy, którzy dopiero co dostali się do Sejmu. Podczas październikowych wyborów. Takie manewry – według politologów – nie do końca są uczciwe wobec wyborców.

Pytanie jednak – czy lubuscy parlamentarzyści mają szansę zamienić Warszawę na Brukselę?

Myślę, że ograniczone. To są skomplikowane liczenia. My mamy też ten kłopot, że jesteśmy mniej licznym województwem niż zachodniopomorskie, z którym dzielimy okręg.

Mówił dr Piotr Pochyły. Więcej na ten temat w piątkowej “Rozmowie na 96 FM” .