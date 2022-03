Linia Nocna to duet istniejący od 2017 roku. W tym czasie zespól wydał 2 albumy studyjne: nominowany do Fryderyków debiutancki „Znikam na chwilę” oraz w limitowanym i ekskluzywnym nakładzie „Szepty i dropy”.

Zagrał także na najważniejszych festiwalach muzycznych w Polsce m.in.: Opener Festival, Kraków Music Live Festival, Męskie Granie, Salt Wave Festiwal, Edison Festival, Co jest grane, a także kilkadziesiąt autorskich koncertów w duecie i w powiększonym składzie instrumentalnym. Nowy rok dla zespołu przebiega bardzo dobrze, bo już wydali dwa świetnie przyjęte single: “Balladę Do Płakania W Aucie” i ostatnio “Herbetę Z Malinami” Naszych gości zapytaliśmy, dlaczego samochód stał się genezą do powstania ich pierwszego singla w nowym roku.

To jest taka ciekawa piosenka, która powstała od tytułu, czyli najpierw wymyśliliśmy tytuł piosenki, a dopiero potem całą resztę utworu i całą treść. Faktycznie, to auto jest takim miejscem gdzie te emocje nam towarzyszą, kiedy ktoś się zdenerwuje, to wsiada w samochód i jedzie na przejażdżkę i pewnie wiele osób przeżywa w samotności różne rzeczy, a też wśród nas muzyków jest taka tendencja odsłuchiwania swoich numerów w aucie, więc często nowych miksów słuchamy właśnie tam. Cała ta otoczka wpłynęła na tytuł tego utworu.

Mówiła Mimi Wydrzyńska, która także pytaliśmy, co daje jej większą satysfakcje pisanie tekstów czy śpiewania?

Dla mnie przyjemna i satysfakcjonująca jest moja praca. I moim marzeniem, chyba od 6 roku życia było żeby zostać w przyszłości muzykiem. Niekoniecznie piosenkarką, wokalistą, tylko być muzykiem, jestem szczęśliwa, że to się udało i mogę robić różne fajne rzeczy.

Więcej o zespole Linia Nocna w naszej rozmowie.