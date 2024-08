Rozczarowani wyborami parlamentarnymi, europarlamentarnymi i samorządowymi, ale wciąż w koalicji. Politycy Lewicy przekonują, że wciąż są istotnym głosem w rządzie Donalda Tuska, a jednocześnie mają świadomość, że poparcie nie jest na miarę oczekiwań.

Dr Anita Kucharska-Dziedzic, lubuska posłanka tego ugrupowania uważa, że sporo postulatów deklarowanych przed wyborami parlamentarnymi udało się przeforsować w Sejmie.

To jest zawsze tak, że mniejsze ugrupowania tworzące koalicję są zagrożone, że mogą zostać zmarginalizowane. Lewica broni się mocno, bo pokazuje, że przekonuje większość koalicyjną do swoich pomysłów.

Posłanka przyznaje, że wyniki ostatnich trzech wyborów były poniżej oczekiwań.

Najbliższy kongres partii w przyszłym roku będzie burzliwy. Trzeba się zastanowić, to ponosi odpowiedzialność, czyje decyzje spowodowały, że mamy niższe poparcie niż na to zasługujemy. 20 proc. społeczeństwa deklaruje lewicowe poglądy, a to się nie odzwierciedla w poparciu dla naszej partii.