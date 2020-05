W rozmowie z Mariuszem Malinowskim poznajemy uroki podróży przez USA. Znane z filmów i zdjęć szerokie, wielopasmowe i szybkie autostrady w rzeczywistości zrobiły na nim niesamowite wrażenie, ale jak sam podkreśla prawdziwą Amerykę można posmakować tylko zwiedzając kultową Route 66.

Droga Route 66 przebiega przez całą Amerykę, od Los Angeles aż do Chicago. Po drodze zobaczycie bardzo dużo ciekawych miejsc: historyczne zjazdy i zabytkowe stacje paliw. Jest takie miejsce niedaleko Las Vegas, które każdemu polecam Kingman, gdzie można zobaczyć pełno tablic rejestracyjnych (nawet polskie tablice), a przy drodze stoją porzucone stare samochody. I oczywiście są też stare, legendarne znaki Route 66, przy których każdy robi zdjęcie.

Stany Zjednoczone oplata rozległa sieć krajowych autostrad. Liczą one około 75 000 km. Można nimi dwukrotnie owinąć Ziemię wzdłuż równika. Oczywiście po takiej podróży trzeba zanocować w przydrożnym motelu i posmakować zimnego piwa w gwieździstą noc.

Motele to cała frajda podróżowania przez Amerykę. Te inny (motele) są trochę obskurne, chociaż może nie wszystkie. Motele są usytuowane przy samych drogach. Parkujemy nasz samochód przy samych drzwiach naszego pokoju. A w środku jest głośna klimatyzacja, stare dywany, jakaś łazienka. I to jest prawdziwy klimat. Wypijesz wieczorne piwko na krawężniku przy swoim pokoju. Jest piękna noc i ciepło, jeśli mamy lato. To jest cała frajda takiej Ameryki.