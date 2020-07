Zobacz info

To już XXIII Sławski Festival Triathlonu- niepowtarzalna trasa, znakomita organizacja i ten unikalny klimat. Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników triathlonu do wspólnej rywalizacji na dystansie Pierwszy Krok do IM i 1/3 Drogi do IM- jest to doskonała okazja do sprawdzenia się, świetnej zabawy, a dla niektórych debiutu w tej przepięknej dyscyplinie. Biuro zawodów będzie się mieściło przy plaży Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku ul. Odrodzonego Wojska Polskiego19 w Sławie i będzie czyn...