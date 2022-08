Za nami Dni Elektryfikacji, które odbyły się ostatnio w salonie Toyoty w Zielonej Górze. Na zwolenników tej marki, a także nowoczesnych technologii motoryzacyjnych czekały nowe modele oraz rozwiązania techniczne jakie w przyszłości pojawią się na polskich drogach. Event miał na celu promowanie zero emisyjności.

Po raz pierwszy zielonogórzanie mogli zobaczyć premierowo nowego Crossovera Toyoty, czyli Corollę Cross z V generacją napędu hybrydowego, dużym zainteresowaniem cieszyła się RAV4 w wersji Plug-In jednak największe zaciekawienie budziło auto na wodór Mirai. Auto, napędzane ogniwami wodorowymi. Czy taki pojazd ma sens w przyszłości? O tym Jan Lewkowicz z Toyota Polska.

Bardzo dużo zależy od kwestii legislacyjnych, w zależności od tego w jakim obszarze się poruszamy czy jest to Unia Europejska, Japonia każdy rynek rządzi się swoimi prawami. Natomiast samo auto to świętą propozycja, jest to pojazd bez emisyjny, wodór to najpopularniejszy pierwiastek a z jego produkcją w przyszłości będzie mniejszy problem. Zasięg tego auta, to jest około 650 km, ale rekord wynosi 1000KM zasięgu na jednym tankowaniu. Z tankowaniem w Polsce jest problem, bo najbliższa stacja znajduje się w Berlinie