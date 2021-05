Przemieszanie się pomiędzy granicami Polski i Niemiec, a także innych krajów, w czasie pandemii jest bardzo utrudnione, w szczególności kiedy nie śledzimy na bieżąco restrykcji nakładanych przez dane państwo. Przepisy mogą zmienić się dosłownie w ciągu paru dni, a ich nieznajomość może prowadzić do kłopotów.



Pytamy mieszkankę Hamburga, pracującą w Niemczech Polkę, jak wygląda sytuacja na granicy i z jakimi utrudnieniami się spotyka. Rozmówczyni zwraca uwagę nie tylko na same procedury związane z przemieszczaniem się, ale również na sferę emocjonalną, na rozłąkę z bliskimi.

– Nic tak nie boli, jak brak kontaktu z rodziną – mówi Justyna. – Nie ma mowy o planowaniu wyjazdu z Polski. Ciągły update, który wiąże się z nieustannym wyszukiwaniem wiarygodnych informacji, doprowadza do frustracji. W efekcie nie wiadomo, czy planowany wyjazd może odbyć się bez jakichkolwiek następstw – dodaje.

Wywoływany w ludziach strach przed kwarantanna i innymi karami, doprowadza w efekcie do rezygnacji z podróży.

– Nie widziałam swojej rodziny już parę miesięcy. Znam osoby, które od początku pandemii nie widziały się ze swoimi bliskimi. W dużym stopniu cala ta sytuacja tworzy u ludzi depresję i nawet agresję. To wszystko rośnie wraz z każdym nakładanym ograniczeniem – podkreśla Justyna.

Nieznajomość prawa szkodzi

Jeszcze do nie tak dawna można było bez problemu przejeżdżać przez granice na maksymalnie 72 godziny w celu odwiedzenia rodziny pierwszego stopnia. Od 21.03.2021 przepisy ulęgły zmianie. Przy wjeździe z Polski do Niemiec należy mieć negatywny wynik testu na koronawirusa i jesteśmy zobligowani do odbycia kwarantanny, a zignorowanie tego obostrzenia może skutkować nałożeniem mandatu w wysokości nawet do 25 tys. euro.

Należy także aktywnie śledzić to, co się dzieje na granicy ponieważ wzmożone kontrole mogę spowodować kilkumetrowe korki. W związku z tym nasza podróż do domu może wydłużyć się nawet do kilkunastu godzin.

Przed wjazdem do Niemiec należy koniecznie:

Zgłosić wjazd na stronie www.einreiseanmeldung.de;

Wykonać test najwcześniej 48 godzin przed wyjazdem;

Odbyć kwarantannę według przepisów landowych.

Z wyżej wymienionych obowiązków są zwolnione są osoby przed 6 rokiem życia.

Informacje o aktualnych zasadach wjazdu do Polski można uzyskać:

na stronie internetowej www.gov.pl/koronawirus;

na stronie Straży Granicznej;

​​​​w Centrum Informacji Konsularnej pod numerem telefonu +49 30 7001 4800 (czynny w dni robocze w Polsce w godzinach 9:00–17:00 czasu warszawskiego).

Kocioł informacyjny, a w nim fakenwesy

Ciągłe zmiany mogą wywołać prawdziwą burzę informacji. A taki natłok przepisów wykorzystują oszuści. Mogą przychodzić do nas SMS-y od “straży granicznej” zawierające pseudolinki do informacji. Za takimi SMS-em często stoją hakerzy, którzy chcą wykorzystać naszą niewiedzę, żeby wyciągnąć od nas pieniądze.

Więcej informacji dotyczących oszustw i wyłudzeń można znaleźć na stronie internetowej www.niebezpiecznik.pl.

Autor: Stanisław Kwiatkowski