Marzenia i idee kiełkują w głowach ludzi. Jacy są Amerykanie? Czym się wyróżniają się od innych nacji? Mariusz Malinowski bierze wszystkie pytania na klatę i dzieli się ze słuchaczami Radia Index swoimi spostrzeżeniami

Amerykanie są mistrzami świata w małych rozmowach (small talk). Czy to jest rozmowa w restauracji z kelnerką i kelnerem, czy na przystanku autobusowym. Przeważnie są to rozmowy na tematy błahe. Ale widzę bardzo ważną różnicę między Polską a Ameryką. Amerykanie bardzo chętnie z Tobą rozmawiają, ale nie tak szybko zaproszą cię do domu. Polacy z kolei nie tak chętnie rozpoczynają rozmowę, ale w krótkim czasie, zaraz zaproszą do swojego domu.

Wszyscy wierzą w karierę od pucybuta do milionera, niezależnie czy odziedziczył majątek – tym rzecz jasna jest łatwiej – czy startuje od zera. Jak Mariusz podkreśla, życie w USA ma szalone tempo i jest to związane z ciągłą pogonią za pieniędzmi.

Ameryka to kraj wizjonerów. Jako przykład jest Hoover Dam – Wielka Zapora. Spotkało się kilku kontrahentów i stwierdziło, że ją wybudujemy i tak powstał największy projekt w Stanach Zjednoczonych. Większy niż Statua Wolności. Kiedy my chodziliśmy zrobić siku jeszcze za dom we wczesnych latach 20. XX wieku, to Amerykanie zbudowali Golden Gate, Czerwony Most koło San Francisco. Nawet dla mnie. Wydałem tutaj książkę po angielsku w Stanach Zjednoczonych i nie do końca był to mój pomysł! Po prostu ktoś do mnie powiedział – Mariusz spróbuj wydać książkę, puść hasło na FB, że potrzebujesz pieniędzy i będziesz je miał.