Ruszyły próbne egzaminy maturalne. Pomimo pandemii koronawirusa – egzaminy odbywają się stacjonarnie, czyli w szkolnych murach.

Na początek uczniowie zmierzyli się z językiem polskim. Na tapecie pojawiły się teksty Leśmiana, Żeromskiego i Mickiewicza. Łatwo ponoć nie było. Pomimo, że był to egzamin na poziomie podstawowym.

Były trzy tematy. Jeden to standardowo była interpretacja tekstu. I dwa tematy, z czego jeden był taki inny niż zawsze. No bo jednak można było nie odwoływać się do całości lektury, a tylko wybrać sobie tekst i tylko do fragmentu. Ale temat był bardzo dziwny, bardzo, naprawdę.

Drugi temat z nawiązaniem do sztuki – w ogóle nie wiedziałam, co mogłabym przytoczyć. Interpretacja tekstu – nawet nie spojrzałam, bo wiedziałam, że to już nie będzie miało sensu.

Stresujące dla niektórych mogą być też wytyczne dotyczące reżimu sanitarnego. Podczas egzaminów przestrzegane są cztery zasady: zachowanie dystansu, noszenie maseczek, częsta dezynfekcja rąk i wietrzenie pomieszczeń.

Z wielką radością zobaczyłem naszych maturzystów w murach szkoły. Zresztą widać, oni także. Co tu dużo ukrywać, mimo reżimu sanitarnego, ciężko im się rozstać po tej maturze. Dzieci się nie widziały ze sobą już pół roku. Mamy co prawda konsultacje, ale one się odbywają na innych zasadach. Pięć osób plus osoba prowadząca. To jest taka pierwsza refleksja, że fajnie było zobaczyć po prostu maturzystów.

Próbne egzaminy dojrzałości potrwają do 16 marca i obejmą wszystkie przedmioty maturalne.