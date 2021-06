Co za mecz! Co za emocje! Do ostatniego wyścigu! Marwis.pl Falubaz zrobił duży krok ku pozostaniu w PGE Ekstralidze. Zielonogórzanie zremisowali w Grudziądzu z Zooleszcz DPV Logisitc GKM-em 45:45, a tym samym zgarnęli dwa punkty do tabeli PGE Ekstraligi. Za remis i za bonus.

Czy można sobie wyobrazić większą dramaturgię, że o utrzymaniu zadecyduje finalnie jeden wyścig? Jest to prawdopodobne w tegorocznej walce o byt w PGE Ekstralidze. Przed ostatnim wyścigiem dzisiejszego spotkania był remis. Pierwsze podejście, to przedłużona prosta Nickiego Pedersena i upadek Mateja Žagara. W powtórce wygrał Duńczyk, który na prostej przeciwległej do startu wyprzedził najlepszego spod taśmy Patryka Dudka, a że Słoweniec przyjechał do mety przed Kennethem Bjerre Falubaz zremisował i zgarnął dwa punkty.

A wcześniej? Też działo się sporo, choć mijanek na torze było jak na lekarstwo. Otwarcie dla gospodarzy, którzy po pierwszej serii prowadzili sześcioma punktami. Pierwszy bieg wygrali podwójnie, a w drugim Falubaz stracił Nile Tuffta. Zielonogórzanin udał się do szpitala po upadku w wyścigu młodzieżowym. Po piątej odsłonie przewaga grudziądzan wzrosła do ośmiu “oczek” i utrzymała się do końca drugiej serii startów.

“Myszy” zabrały się za odrabianie strat od wyścigu ósmego. W nim Žagar po raz pierwszy i jedyny pokonał Pedersena, Falubaz wygrał 4:2, a w kolejnym wyścigu Słoweniec jadący jako rezerwa taktyczna przywiózł dublet z Piotrem Protasiewiczem. Na dokładkę jeszcze w biegu dziesiątym zielonogórzanie znów wygrali 4:2, doprowadzając tym samym do remisu w meczu 30:30. Dramaturgia rosła, ale kolejne gonitwy już do końca spotkania kończyły się remisami.

Trzech zawodników Falubazu kończyło spotkanie z dwucyfrowymi zdobyczami. Sześciokrotnie na torze pojawiali się Žagar i Dudek. Słoweniec zdobył 14 punktów z dwoma bonusami, “Duzers” – 13+1. Piotr Protasiewicz wywalczył 10 punktów. Po 4 punkty wywalczyli Fabian Ragus i Max Fricke. Pozostali nie punktowali.

Liderem gospodarzy, zgodnie z oczekiwaniami był Pedersen. Były trzykrotny mistrz świata zdobył 14 punktów, 9 z bonusem to dorobek Przemysława Pawlickiego, 8 zdobył Bjerre.

Falubaz jest na szóstym miejscu w tabeli, z dorobkiem sześciu “oczek”. Zielonogórzanie o punkt wyprzedzają siódmych torunian i o dwa punkty ostatnich grudziądzan.

W następnej kolejce, za dwa tygodnie Falubaz zmierzy się z Eltroksem Włókniarzem Częstochowa.