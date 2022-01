Sportowo-rekreacyjne, dla dzieci, dorosłych, ale i z myślą o zwierzętach – tak w skrócie można opisać zwycięskie zadania w tegorocznym Budżecie Obywatelskim. Zielonogórzanie wybrali w sumie 10 projektów.

Zrealizowane zostanie siedem projektów miejskich i trzy dzielnicowe. Najwięcej głosów, niemal 4 tys. zebrała Zawada. Przy tamtejszym boisku piłkarskim powstanie szatnia. W mieście, ponad 2 tys. 700 głosów dostała koncepcja Centrum Edukacji Humanitarnej. O zainteresowaniu tegorocznym budżetem mówi Piotr Dubicki, pełnomocnik Prezydenta Miasta Zielona Góra, ds. konsultacji społecznych.

To drugi budżet, w którym głosowanie wyłącznie odbywało się online. Zdaniem Dubickiego, platforma zdaje egzamin.

W pierwszym kwartale tego roku będziemy chcieli zrobić szersze konsultacje wśród mieszkańców dotyczące ich postrzegania budżetu. Co chcieliby w nim zmienić, żebyśmy jak najbardziej mogli dostosować go do potrzeb zielonogórzan.